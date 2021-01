Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté jako "First responders" v prvních hodinách nového roku

JIČÍNSKO – Rychle reagovali při záchraně života a zdraví.

Jak se v minulosti mnohokrát ukázalo, policisté bývají mezi prvními na místě mimořádné události, mnoho z nich je také dobrovolně zapojeno do systému First responder, který jeho členy informuje, že se v jejich v blízkém okolí nachází osoba, která akutně potřebuje zdravotní pomoc.

Policisté mají v některých výjezdových autech k dispozici také přístroje AED, aby mohli bez pomoci ostatních po nějakou dobu udržovat při životě nemocné a raněné, než si je převezmou do své péče záchranáři. Jeden takový zásah absolvovali hned v prvních hodinách roku 2021 právě policisté z obvodního oddělení v Hořicích na Jičínsku. Přímo na Nový rok vyjížděli k muži, kterého našla rodina ležet bez zjevných známek života. Policisté po obdržení zprávy ze systému First responder okamžitě vyrazili na místo události, kam dorazili jako první, a začali muže ihned resuscitovat. Po chvíli se jim podařilo obnovit základní funkce a udržet ho při vědomí do příjezdu záchranářů, kteří si muže převzali do své péče.

Není snad ani nutné psát, že policistky a policisté, stejně jako všichni ostatní civilisté, jsou v těchto situacích vystaveni obrovskému psychickému vypětí, neboť ani sebelepší školení nedokáže nasimulovat situaci při ostrém zásahu. A i přestože prošli a průběžně procházejí školeními zaměřenými na záchranu života, nejsou to fundovaní zdravotníci. Musí rychle vyhodnotit situaci, okamžitě se na maximum zapojit a pomoci s cílem zachránit člověku život, přitom na sebe berou i veškerou odpovědnost.

Závěrem je určitě na místě vyzdvihnout rychlý zásah policistů a výbornou spolupráci s ostatními příslušníky složek IZS, díky níž se opět podařilo zachránit to nejcennější, lidský život.

por. Mgr. Lucie Konečná

6.1.2021, 12:30hod.

