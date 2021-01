Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

První letošní pronásledování ujíždějícího vozidla v Liberci

LIBEREC – Se zákazem řízení a pod vlivem drog se 27letý muž pokoušel ujet policistům v centru Liberce. Havaroval.

Ve druhém lednovém týdnu pronásledovali liberečtí policisté z Dopravního inspektorátu osobní automobil, jehož řidič neuposlechl pokynů k zastavení. Ani přes opětovné výzvy k zastavení řidič tmavého Fordu nereagoval a hlídce se pokoušel centrem Liberce ujet. Osudnou se mu stalo nejen náledí, ale také vjezd do slepé ulice. Ani přes intenzívní brždění se mu nepodařilo zastavit automobil před vjezdovou bránou do areálu jedné z firem a naboural. Policisté, kteří byli vozidlu neustále na dohled, nedali 27letému řidiči prostor k tomu, aby se od vozidla vzdálil. Okamžitě jej na místě zadrželi. Při kontrole mužových dokladů policisté zjistili, že 27letý muž z Liberecka má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel, a to až do roku 2022. Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu v jeho dechu byla negativní, zatímco test na drogy vykázal pozitivní nález látek amfetamin a metamfetamin.

Muž z pochopitelných důvodů skončil v policejní cele. Následujícího dne mu policisté ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nejen, že výtečník v dohledné době pravděpodobně nebude mít dostatek prostoru k získání řidičského oprávnění, hrozí mu také trest za řízení pod vlivem návykových látek, při kterém způsobil dopravní nehodu.

22. ledna 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

