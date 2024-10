Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

První dálniční oddělení v Praze

Pražská policie otevřela první dálniční oddělení v Praze.

„Přibližně před pěti lety Vláda ČR schválila koncepci dálniční policie. Pražská policie na to reagovala již v roce 2021, kdy bylo formálně zřízeno dálničního oddělení a začalo se postupně personálně budovat. Pražská policie již v té době začala hledat vhodný objekt, kde by dočasně dálniční oddělení dislokovala, aby bylo co nejblíže pražskému okruhu. Jsem velmi rád, že jsem mohl být přítomen otevření prvního dálničního oddělení v Praze, které dřív sloužilo pro policisty MOP Radotín a nyní je po rekonstrukci určeno prioritně pro dálniční policisty. Do budoucna po dostavbě celého pražského okruhu vznikne ve spolupráci s ŘSD počítáme se vznikem tzv. trvalým objektem katastru obce Říčany, kde je pláována výstavba jak střediska správy a údržby dálnice, tak i dálničního oddělení“, řekl genmaj. Tomáš Lerch náměstek policejního prezidenta.

„Jsem velmi rád, že mohu být přítomen otevření prvního oddělení pražské dálniční policie. Doufám, že se podaří, velmi rychle přijmout další nové policisty, kteří nám pomohou zajistit bezpečnost na pražských silnicích a to především na vnitřním a vnějším okruhu Prahy. Dálniční oddělení v současné chvíli má přiděleno celkem třicet tabulkových míst, nicméně do budoucna v souvislosti s dostavbou celého pražského kruhu plánujeme, že na oddělení bude sloužit sedmdesát policistů. Uchazečům o práci na dálničním oddělení můžeme nabídnout nejen pěkné zázemí, ale i službu v luxusních vozidlech a na nových motorkách, dále dvanácti hodinovou pracovní dobu, dvacet let ubytování v Praze zdarma, náborový příspěvek 150 000,- a mnoho dalších benefitů“, uvedl ředitel pražské policie brig. gen. Petr Matějček.

Hlavní náplní činnosti policistů na dálničním oddělení je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Kontrola dodržování stanovených rychlostních limitů. Pomoc řidičům při dopravních nehodách, poruchách vozidel či jiných nečekaných událostech. Kontrola kamionů a dodržování bezpečnostních přestávek, řešení nadrozměrných nákladů a s tím i související omezení provozu v tunelech a mnoho dalšího. Policisté mají na starost především dálnici DO označovanou jako vnější Pražský okruh od letiště až k Říčanům, dálnici D1 od Říčan až k Jižní spojce a tzv. vnitřní okruh od Barrandovského Mostu až na Černý Most. Celkem se jedná o přibližně 80 km silnic a dva tunely.

Uchazeči o práci u pražské policie mají několik možností, jak nás kontaktovat a mohou si sami vybrat způsob, který jim nejvíce vyhovuje. První možnost je poslat email na krpa.nabor@pcr.cz, nebo poslat SMS na tel. 703 823 840 ve tvaru MÁM ZAJEM O PRÁCI U DÁLNIČNÍ POLICIE. Obratem se jim ozve personalistka, která s nimi probere veškeré další nutné náležitosti a zašle jim formuláře k přijetí. Nabídne možnost online schůzky či osobní schůzky na jednom z náborových pracovišť. Druhý způsob je zavolat přímo na tel. 703 823 840. Třetí způsob je navštívit jedno ze dvou náborových pracovišť v Praze 4 nebo v Praze 9.

video dálniční policie:

kpt. Eva Kropáčová

4.10.2024:

