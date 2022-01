Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prozradit ho může pozadí

BRNO: Pátráme po muži zachyceném na záznamu.

I když je zima v plném proudu, neodradí zloděje od krádeží jízdních kol. Jednu takovou řeší policisté ve Slatině. Ze společných prostor bytového domu zmizelo horské kolo a koloběžka. Zloděje neodradil ani lankový zámek, kterým byla kola a koloběžka zabezpečena. Díky zajištěnému videozáznamu víme, jak krádež probíhala. Na snímcích z kamery je zachycen mladý muž, který se v domě ten den pohyboval hned dvakrát. Nejprve v odpoledních hodinách, kdy odvezl horské kolo a následně se do domu vrátil ještě v noci, kdy si odvezl koloběžku. Při překonávání zámku koloběžky se mu vyhrnula mikina tak, že odhalila tetování, podle kterého by mohl být snadno jednoznačně identifikován. Pokud muže na záznamu poznáváte, dejte nám to vědět na lince 158.

6. ledna 2022

