Prozradil ho mobil

TEPLICKO - Muž měl zdemolovat cizí auto, na místě činu nechal telefon a další zprávy.

Policisté sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 38letému muži, který měl v Teplicích poškodit cizí auto. Muž je podezřelý, že o víkendu zdemoloval poškozenému osobní vozidlo, u kterého rozbil všechna okna, světla a na několika místech poškodil lak, škoda byla vyčíslena na více, jak třicet tisíc korun.

U výslechu muž uvedl, že si na nic z toho dne nepamatuje, mimo jiné proti němu svědčí i fakt, že na místě činu byl nalezen jeho mobilní telefon, který zřejmě během ničení auta ztratil. V případě, že jej soudce uzná vinným, hrozí muži až roční trest odnětí svobody.

Recidivista je ve vazbě

Až osm let za mřížemi by mohl strávit čtyřicetiletý recidivista, který byl obviněn ze zločinu krádeže. Je podezřelý, že začátkem října odcizil v Dubí svému spolupracovníkovi z batohu peněženku s doklady a brýlemi. Před třemi dny měl v minulosti dvaadvacetkrát odsouzený muž v teplickém supermarketu odcizit bezdrátovou nabíječku a balení baterií, škoda byla vyčíslena na osm set korun. Vyšetřovatel podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval.

Řídil pod vlivem alkoholu a boural

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý muž, který ve středu odpoledne boural v Krupce. Sedmdesátiletý řidič se střetl s protijedoucím vozidlem, policisté, kteří přijeli nehodu prošetřit, mu naměřili přes 2,3 promile alkoholu v dechu. Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření, pokud případ skončí u soudu a muž bude uznán vinným, hrozí mu v krajním případě až tříleté vězení.

