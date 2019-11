Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Provoz na dálnici se vrací k normálu

KRAJ: Příčiny tragické nehody jsou v šetření.

Na 208. kilometru dálnice D1 na Ostravu došlo dnes před třetí hodinou ráno k tragické dopravní nehodě. Osobní auto tam narazilo do pomaleji jedoucího kamionu (podle prvotních informací od svědků začalo hořet, což se později nepotvrdilo). Na místě zemřel spolujezdec z osobního auta, jeho řidič byl zraněn a převezen do nemocnice. V tuto chvíli je odklon ukončen a dálnice je průjezdná. Kolony nákladních aut za nehodou se rozjíždí, provoz se pomalu vrací do normálu.

mjr. Pavel Šváb, 20.11. 2019

