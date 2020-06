Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Provize mu asi nestačila

CHOMUTOVSKO - Majitele vozidla obral o 19 tisíc; Přilepšila si díky podvodům.

Škoda ve výši 19 tisíc korun. To je podle zjištění policistů výsledek jednání 52letého muže z Klášterce nad Ohří. Dotyčný se měl domluvit se 74letým mužem z obce na Klášterecku na tom, že zprostředkuje prodej jeho karavanu. To také podle všeho udělal. Karavan zn. Peugeot J5 měl prodat za částku 115 tisíc korun, a to bez přítomnosti prodávajícího. Tomu měl pak sdělit, že vozidlo prodal za pouhých 96 tisíc korun, přičemž tuto částku podle zjištění policistů původnímu majiteli také vyplatil. Tím ho měl připravit o rozdíl v ceně, který činil 19 tisíc korun. Za zprostředkování prodeje si pak ještě nechal vyplatit provizi ve výši 4 tisíce.

Nyní tak čelí podezření z trestného činu podvodu, za který v případě uznání viny u soudu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

Hned ze dvou trestných činů je podezřelá 36letá žena z Klášterce nad Ohří.

Ta měla příslušnému úřadu práce zatajit skutečnost, že sdílí společnou domácnost se svým druhem, který má příjem. Díky tomu pak za měsíc leden letošního roku neoprávněně čerpala dávky pomoci v hmotné nouzi a doplatek na bydlení. Takto si „přilepšila“ o více než 7 tisíc korun.

Zmíněná žena sdílí společnou domácnost s druhem, jenž má omezenou způsobilost k právním úkonům. Podle rozhodnutí soudu je tato žena jeho opatrovníkem.

Podle dosavadních zjištění je dotyčná podezřelá i z toho, že koncem ledna měla v prodejně elektro právě se svým druhem omezeným na svéprávnosti uzavřít na jeho jméno smlouvu o spotřebitelském úvěru na nákup notebooku. Výše úvěru činila necelých 15 tisíc z celkové ceny 17.500 korun. Podezřelá na místě uhradila jednu splátku ve výši cca 2.500 korun. Její druh, jehož svéprávnost je v oblasti nakládání s majetkem omezena, se zavázal k měsíčním splátkám přesahujícím 1 tisíc korun, přičemž dosud žádnou neuhradil. Podezřelá měla notebook prodat a získané peníze užít pro vlastní potřebu.

V uplynulém týdnu ženě policisté sdělili podezření z trestných činů podvodu a úvěrového podvodu. Za jejich spáchání ji soud může poslat za mříže až na dva roky.

Popsané případy řeší klášterečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 1. června 2020

