Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prověřujeme týrání zvířat - pokračování - obvinění

České Budějovice - V prověřovaném případě týrání psa byla obviněna jedna osoba.

Doplnění případu 28. února 2020

Ve zveřejněném případu obvinili policisté v polovině února jednu osobu a to z přečinu týrání zvířat. V případě, že by soud takto obvinění akceptoval, hrozil by stíhané osobě trest odnětí svobody v délce až tří let. Případ vyšetřují kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality z Českého Krumlova.

----

Policisté z Obvodního oddělení Trhové Sviny od září letošního roku prověřují oznámení o možném týrání zvířat, konkrétně psů. V této souvislosti zajistili videozáznam, který zaslali k vyjádření Krajské veterinární správě. Videozáznam se v těchto dnech objevil s mnoha komentáři na sociálních sítích. Žádáme proto všechny svědky, kteří byli přítomni incidentu zachycenému na videozáznamu (pes bojového plemene na sněhu s dalším psem napadá a pravděpodobně i usmrcuje menšího psa), aby se přihlásili policistům na lince 158 nebo přímo na Obvodním oddělení policie v Trhových Svinech. Důležitá jsou především svědectví, která se dají hodnověrně doložit.

Při vyjádřeních na sociálních sítích, pak také myslete na to, že informace zde zveřejněné, zkreslují a komplikují probíhající vyšetřování a dávají informační náskok pachateli.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

30. října 2019

