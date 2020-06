Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Proud odebíral ze sousedova bytu

MOSTECKO - Podnikavec využil příležitosti, kdy rodina byla na návštěvě; Čtyřlístek kradl ve vesnickém obchodě cigarety.

Mostecká policie zahájila stíhání 27letého muže z Litvínova a obvinila ho z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Muž měl v obci na Litvínovsku vniknout v domě do bytu svých sousedů v době, když tito byli na návštěvě u příbuzných. Do bytu vnikl proto, že u sebe doma neměl připojenou elektřinu, a tak si takto sám vypomohl. V koupelně u sousedů dal do zásuvky prodlužovací kabel, který přivedl do svého bytu, a následně měl v období dvaceti dnů neoprávněně využívat elektrickou energii všemi svými spotřebiči a to bez vědomí majitele bytu. Ten, když přijel domů, tak se nestačil divit, když si v bytě všiml kabelu, který vedl od něj k sousedovým dveřím. Obviněný Litvínovan je stíhán na svobodě. Hmotná škoda byla dle znaleckého posudku vyčíslena na částku 600 korun. Za toto jednání stíhanému hrozí v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody.

Čtyřlístek vykradl v obci prodejnu, vzal cigarety a alkohol

Na trestnou výpravu do obce na Litvínovsku se vydala čtveřice mužů ve věku 46, 32, 26 a 23 let. Ti se měli vloupat do prodejny, ze které měli odcizit zboží za 12 tisíc korun. Vyšetřovatel mostecké policie muže obvinil z přečinu krádeže vloupáním, za který jim hrozí dvouletý trest odnětí svobody. Muž ve věku 32 let je ohrožen trestem tříletým s ohledem na jeho minulý nepodmíněný trest. Případ objasnili policisté z obvodního oddělení v Litvínově.

Čtyřlístek z Litvínova vyrazili krást v nočních hodinách a na místo dorazil v osobním vozidle. V obci u jedné z prodejen měla čtveřice překonat bezpečnostní mříž u dveří a následně rozbila skleněnou výplň. Otvorem měl poté jeden z přítomných vlézt do prodejny, a z ní měl odcizit více než sto krabiček cigaret různých značek v hodnotě deseti tisíc korun, přes 40 lahví tvrdého alkoholu a hodila se i krabice se 60 balíčky kávy. Lup naložili do auta a z obce odjeli do místa bydliště. Jak obvinění s odcizenými věcmi naložili, policistům neuvedli. Poškozenému majiteli vznikla další škoda i na zařízení objektu při násilném vniknutí. Policie stíhá tři z obviněných na svobodě, muž, který byl již v minulosti trestán, je nyní ve vazbě pro jinou trestnou činnost.

nprap. Ludmila Světláková

Most 3. června 2020

vytisknout e-mailem