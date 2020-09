Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Protidrogový vlak opět v Rakovníku

RAKOVNICKO – K vidění od pátku 2. října do pondělí 5. října 2020.

V pátek 2. října a v pondělí 5. října 2020 budou mít školy z Rakovnicka opět možnost navštívit protidrogový vlak, který bude stát v železniční stanici v Rakovníku. V sobotu 3. října bude moci vlak navštívit veřejnost.

Tato multimediální mobilní vlaková souprava umožňuje nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny, a to především pro děti od 10 do 17 let, ale i pro širokou veřejnost.

Cílem protidrogového vlaku, jakožto preventivního projektu, je díky interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů co nejvíce zapůsobit na osobnost člověka a efektivním způsobem ovlivnit jeho pohled na nelegálnost drog, ale také na ty legální a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Vlaková souprava je složena ze šesti vagónů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se pak v každém odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu.

Tento projekt ale prohlídkou vlaku nekončí. Následuje pak návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Služby kriminální policie a vyšetřování ČR. V návazném programu žáci vystupují jako policejní tým a posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob, zatímco ve vlaku žáci vystupují sami za sebe a všímají si veškerých témat závislostí. Cílem návazného programu je prohloubit diskuzi o závislostech, motivovat je ke zdravému životnímu stylu, k respektování zákonů a především zvýšit povědomí o trestněprávní odpovědnosti.

Návazný program podpořila a aktivně se do něj zapojila Policie ČR. Proškolené policistky a policisté, s odstupem času, zpravidla tři měsíce od prohlídky vlaku, navštěvují třídy škol, které prošly vlakovou soupravou a pokračují s žáky prostřednictvím diskuze a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob.

29. září 2020

