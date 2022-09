Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Protidrogová prevence v Říčanech

PRAHA VENKOV – JIH – Na říčanské železniční nádraží dorazil v pátek letošního 9. září na jednodenní zastávku „protidrogový vlak“.

Preventivní program "REVOLUTION TRAIN" neziskové organizace Nadační fond NOVÉ ČESKO, realizovaný touto formou, je určen pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol i širokou veřejnost. Multimediální mobilní vlaková souprava umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny. Zaměřena je především na děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také na širokou veřejnost. Cílem preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Návštěvníci postupně prochází jednotlivými vagóny vlakové soupravy, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávali jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu.

Do role „průvodce – lektora“ zmiňovaného vlaku se zapojil i policista z obvodního oddělení v Říčanech, který se věnuje i aktivitám při realizaci preventivních programů a projektů v lokalitách na Říčansku, kdy jedním z nich je například projekt „Bezpečné Říčany“, vycházející z projektu „Bezpečné město/obec“, na kterém spolupracují policisté z územního odboru Praha venkov-JIH s Městem Říčany.

Samotnou prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, jehož cílem je rozšíření a ukotvení znalostí, dovedností a vědomostí těch, kteří vlak před určitým časem navštívili. Na návazném programu se podílí i středočeští policisté z oddělení tisku a prevence, kteří se do tří měsíců od prohlídky vlaku opět setkají s návštěvníky vlaku ve školách a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob. Ze zmiňovaného projektu pak vychází i program „Tvoje cesta načisto“, který realizuje rovněž Policie České republiky a je určen i pro žáky a studenty ve věku od 12 do 17 let, kteří neměli možnost protidrogový vlak navštívit.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

14. září 2022

