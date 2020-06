Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prostory rozestavěného domu navštívil zloděj

BEROUNSKO – Odcizen byl převážně stavební materiál a nářadí.

Policisté obvodního oddělení Zdice prošetřují nyní případ vloupání do stavby v obci Stašov na Berounsku.

Neznámý pachatel v době od 17. do 20. června 2020 vnikl na neoplocený pozemek, kde následně překonal zeď stavby u rodinného domu, odkud zevnitř stavby odcizil nářadí a stavební materiál. Jednalo se o rozbrušovačku, příklepovou vrtačku s příslušenstvím, kovové schody na půdu, aku vrtačku, pistole s montážní pěnou, vodováhu a příslušenství na montáž sádrokartonu. Celkem vzniklá škoda činí 18 300,-Kč.

Policisté po pachateli pátrají a případ je prošetřován jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u rozestavěného rodinného domu v obci Stašov. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do rozestavěného domu a odcizil materiál a nářadí sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

24. června 2020

