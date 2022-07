Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Propuštěná lékařka si rozjela vlastní byznys

Pozitivní Covid test? Lékařský posudek k oddálení nástupu do vězení? Předpis na léky s opiáty? Nic nebylo problém!!! Stačilo zavolat.

V jedné z pražských nemocnic rozvázali před několika lety pracovní poměr s třiapadesátiletou lékařkou, která nevyhovovala jejich představám. Ve své kariéře tak pokračovala jinde, ale další zaměstnavatel si ji taky dlouho nenechal. Po druhém propuštění se rozhodla, že nejlepší cesta pro ni bude soukromé podnikání, a tak se seznámila s dvěma muži a dali se společně do práce. Jako lékařka s uděleným oprávněním k poskytování zdravotnických služeb a s oprávněným přístupem do elektronické databáze, poskytla tento přístup společně s lékařskými razítky svým dvěma společníkům ve věku třiatřicet a třiapadesát let. Společně začali za úplatu předepisovat léky s obsahem psychotropních látek a recepty buďto prodávali, nebo si léčiva sami vyzvedávali po lékárnách po celé Praze, aby je mohli dále distribuovat. V průběhu jednoho roku takto společně vystavili přes tisícovku receptů na bezmála dva tisíce balení léků. Jelikož obsah každého balení se pohyboval kolem sta tablet, celkově se takto dostali k více než sto padesáti tisícům kusů léčiv.

To však nebyla jediná služba, kterou tato,, povedená “ trojice poskytovala. V případě, že se jejich klientům nechtělo nastoupit do výkonu trestu, tak po jednom sezení u „ paní doktorky “už ani nemuseli. Lékařský posudek k jejich zdravotnímu stavu se všemi náležitostmi a diagnózou, která neslibovala moc pěkné zítřky, mohli v klidu zůstat doma. Pokud na základě lživého lékařského posudku nemohli vykonávat obecně prospěšné práce, tak si mohli klienti odpracovat tento trest přímo v jejich zařízení.

Posledním benefitem byla služba nazvaná „ homeoffice “, která na základě pozitivního Covid testu, umožňovala předřeným a unaveným zaměstnancům zůstat v klidu týden doma, aniž by si museli čerpat dovolenou.

Všechny tyto služby poskytovali za nemalou úplatu a obchodu se velmi dařilo. Jejich byznys přerušila až návštěva kriminalistů z pátého oddělení Prahy I, kteří všechny tři zadrželi. V policejních poutech skončili i jejich dva spolupracovníci, kteří se podíleli na shánění klientů a další distribuci.

Všem pěti zadrženým bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a dvěma z nich navíc z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněných do vazby a tři z nich tak jsou stíháni vazebně. V případě odsouzení jim hrozí až deset let za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina – 14. července 2022

vytisknout e-mailem