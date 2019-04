Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pronásledovaný zloděj lup na útěku zahodil

KLADENSKO – Všímavostí občana se podařilo zachránit větší část finanční hotovosti.

Prvosledová hlídka byla v rámci výkonu noční služby vyslána v sobotu 6. dubna 2019 po třiadvacáté hodině do ulice Vrapická v Kladně, kde bylo oznámeno vloupání do obchodu a zaznamenán pachatel na útěku.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že pachatel za užití násilí vnikl do obchodu, přičemž poškodil roletu u dveří. Tímto jednáním vznikla škoda poškozením ve výši 14 000,-Kč. Dále bylo zjištěno, že pachatel při násilném vloupání byl velmi hlučný, což bylo zaznamenáno následným oznamovatelem, který poté co spatřil poškozenou roletu, se vydal obchod zkontrolovat. V daném okamžiku z prodejny vyběhl neznámý muž s kovovou schránkou, který se dal ihned na útěk směrem k obci Vrapice. Oznamovatel se za podezřelým mužem rozeběhl. Jakmile pachatel zjistil, že je pronásledován, tak odcizenou schránku odhodil a utíkal dále. Oznamovatel si povšiml, že byl odhozen malý příruční trezor z finanční hotovostí. Z obavy, aby se odcizených financí nezmocnila cizí osoba, zanechal pronásledování podezřelého a zavolal na policejní linku 158. Schránku přenesl k prodejně odkud byla odcizena a vyčkal do příjezdu policejní hlídky. Policisté následně projížděli trasu a propátrávali okolí jestli se zde pachatel nenachází, ale bohužel v tomto případě pachatel nebyl vypátrán a pátrání bylo ukončeno s negativním výsledkem.

V odcizené kovové schránce byla finanční hotovost několik desítek tisíc korun, ale při útěku pachatel cestou poztrácel kovové mince v hodnotě 1 200,-Kč. Svým protiprávním jednáním pachatel způsobil celkovou škodu včetně poškození ve výši 15 200,-Kč. Finanční hotovost z větší části byla ovšem vrácena zpět do prodejny.

Policisté v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Na základě všímavosti občana se podařilo zachránit větší část finanční hotovosti v kovové schránce, kterou neznámý pachatel odcizil při vloupání do prodejny. Je velmi důležité být obezřetní a pokud spatříte podezřelou osobu při krádeži nebo páchání jakékoliv trestné činnosti je třeba okamžitě využít bezplatné policejní linky 158 a svým zavoláním pomoci dopadnout pachatele a ostatním osobám ochránit jejich soukromý majetek, ale i společný majetek na veřejném prostranství.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. dubna 2019

