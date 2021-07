Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pronásledovaný vůz havaroval

TRUTNOVSKO - Opilý "neřidič" ujížděl téměř 150 km/h. centrem!

Nissan TeranoV úterý ve 20. hodin policistům ze Špindlerova Mlýna telefonicky oznámil muž, že zřejmě dvě osoby pod vlivem alkoholu opustily jeden místní hotel v zeleném vozidle Nissan Teranno.

Policisté reagovali neprodleně na oznámení tím, že se z Vrchlabí přemístili do Špindlerova Mlýna k Dívčí lávce. Zanedlouho terénní vůz projel kolem hlídky a jel do centra města. Policisté ho začali pronásledovat a chtěli ho předepsaným způsobem zastavit, avšak vozidlo začalo zrychlovat. Vysokou rychlostí téměř 150 km/h. projelo kolem místního aquaparku, kde se v tu dobu pohybovalo celkem dost lidí. Poté dostalo smyk, vyletělo mimo vozovku a následně tam narazilo do stromu. Po nárazu bylo vymrštěno zpět na komunikaci a samovolně pokračovalo, než řidič vozidlo zabrzdil. Jelikož bylo z rychlých pohybů osádky uvnitř zřejmé, že chtějí utéct, policisté je za pomocí donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní vyzvali k opuštění vozidla a dále k tomu, aby nekladli odpor při jejich zajištění. Policisté zajistili 29letého řidiče, který není držitelem řidičského oprávnění a jeho 28letého spolujezdce, oba pod vlivem alkoholu. Řidič nadýchal 1,10 promile alkoholu v dechu, test na drogy měl pozitivní. Na výzvu policistů, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, vyhověl. Jakmile pominuly důvody zajištění, mužům jsme pouta odňali.

Při dopravní nehodě nedošlo k vážnému zranění a případ šetří dopravní policisté z Trutnova.

video: .

por. Pižlová Šárka, DiS.

22. 7. 2021, 8:00

vytisknout e-mailem