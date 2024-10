Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pronásledování vozidla z Milovic skončilo až v Kosmonosích

NYMBURSKO/MLADOBOLESLAVSKO - Muž odmítl test na alkohol i na drogy.

V neděli 6. října, krátce po půl 11 hodině večerní, prováděli policisté z milovického obvodního oddělení kontrolní a hlídkovou činnost v Milovicích, když si v ulici Armádní všimli rychle jedoucího vozidla, proto se policisté rozhodli toto vozidlo zastavit a jeho řidiče zkontrolovat.

Řidič osobního vozidla Audi ale na výzvy k zastavení nereagoval a před policisty začal ujíždět. Nejenže řidič nerespektoval výzvy k zastavení, nerespektoval ani dopravní značení, ale místy se ulicemi proháněl až 180 km rychlostí. V ujíždění pokračoval přes Benátky nad Jizerou a následně vjel na dálnici D10, kde ujížděl i rychlostí 200 km/h.

Do pronásledování vozidla se postupně zapojilo několik policejních hlídek a jízda řidiče skončila až v ulici Průmyslová v obci Kosmonosy. Tam řidič vlivem vysoké rychlosti vyjel v zatáčce mimo komunikaci, přejel přes betonový obrubník a v jízdě pokračoval dál až do doby nárazu do dalšího obrubníku a následného nárazu do svodidel.

Policisté pak použili donucovací prostředky a 51letého muže zadrželi. V době, kdy muže poutali došlo ke zranění jednoho z policistů, kterého zadržený muž pokousal do ruky a způsobil mu tak krvácivé poranění.

Řidič policistům odmítnul jak dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, tak i test na drogy a odmítl i odběry krve v nemocnici. Dá se tedy předpokládat, že neměl čisté svědomí, a proto před policisty ujížděl.

Policisté u muže navíc nalezli 3 sáčky o hmotnosti téměř 3 gramy s bílou krystalickou látkou, která bude podrobena odbornému zkoumání.

Hned v následujících dnech kriminalisté z Mladé Boleslavi 51letému muži sdělili podezření z přečinu násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až 4letý trest odnětí svobody. Další přestupky, kterých se muž dopustil tím, že policistům na výzvy nezastavil a odmítl test na alkohol a jiné návykové látky budou řešeny příslušným správním orgánem.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. října 2024

