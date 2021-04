Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Jak smyslů zbavený se řítil Prahou rychlostí až 170 km/h. Pak havaroval do sloupu.

Málo viděný případ pronásledování mají za sebou pražští policisté, kterým včera večer ujížděl řidič v osobním autě. Vše začalo nahlášením dopravní nehody v areálu nemocnice na Bulovce, kde měl řidič svým vozidlem nacouvat do skleněných dveří urgentního příjmu a ujet pryč. Na místo proto vyrazili kolegové z oddělení dopravních nehod, aby tuto havárii vyšetřili. Když se blížili k místu, tak si na Zenklově ulici všimli zmiňovaného vozidla, které mělo mít na uvedené nehodě účast, proto ho chtěli zastavit. Nicméně řidič na jejich výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět. Policisty se snažil všemožně setřást, zběsile kličkoval po silnici, jezdil v protisměru, křižovatky projížděl na červenou a několikrát málem způsobil dopravní nehodu. Místy se Prahou řítil rychlostí až 170 km/h.

Celé pronásledování skončilo po cirka pětadvaceti kilometrech na Chodovské ulici v Praze 4, kde narazil do sloupu světelné signalizace. Nicméně ani to nebyl konec jeho běsnění. Ve vozidle se zamknul a nechtěl z něj vystoupit. Nic nepomohlo několik zákonných výzev, až policisté museli rozbít okénko, aby ho z vozidla dostali. To ale muž vytáhl teleskopický obušek a pepřový sprej, kterým začal po policistech stříkat. Proto došlo ze strany policistů k použití teaseru, který definitivně zlomil jeho podpor.

Pětapadesátiletý muž se na místě podrobil dechové zkoušce i testu na drogy a to vše s negativním výsledkem. Řidičské oprávnění vlastní, v celostátním pátrání není a vozidlo není kradené. Motivaci jeho jednání zatím neznáme a nyní ji budou zjišťovat kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří se věcí zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, za což hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. Nicméně v tuto chvíli nelze vyloučit ani rozšíření právní kvalifikace o obecné ohrožení, kde hrozí trest až osmiletý.

kpt. Jan Daněk – 18. 4. 2021

