Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pronásledování vozidla

NÁCHODSKO - Policisté použili zastavovací pás.

V neděli 2.5. v odpoledních hodinách policisté z obvodního oddělení Hronov se rozhodli při běžné činnosti zastavit ve Velkém Poříčí osobní vozidlo značky VW Passat, které jelo směrem na Hronov. Řidič však na výzvu k zastavení modrým výstražným zařízením zareagoval prudkým zrychlením a před hlídkou začal ujíždět skrz Hronov, Polici nad Metují, Žďárem nad Metují, Českou Metují a Dědovem. Po celou dobu jízdy najížděl nekontrolovaně do protisměru, kde ohrožoval další účastníky silničního provozu, přejížděl plné čáry a místy se řítil rychlostí i přes 150 km/h. Přes obce i na povolené maximální rychlosti 30 km/h jel více než 100 km/h. Na pomoc byla přivolána další hlídka, která v ulici Aloise Jiráska v Teplicích nad Metují použila k zastavení vozidla zastavovací pás. Auto po přejetí pásu s hroty zastavilo po přibližně 300 metrech, řidič z auta vyskočil a dal se na útěk. Po přeskočení plotu jednoho areálu se mu podařilo ztratit z dohledu pronásledujícího policisty. Řidič ujel celkem 21 km za 12 minut, což znamená, že ujížděl průměrnou rychlostí 105 km/h.

V autě zanechal 4 spolujezdce, z nich tři muži ve věku 29, 19 a 18 let byli pod vlivem drog a jedna 16 letá dívka, po které bylo od předminulého týdne vyhlášeno kvůli útěku z jindřichohradeckého dětského domova celostátní pátrání. Samozřejmě všichni čtyři zprvu tvrdili, že řidiče neznají a toho dne ho viděli poprvé.

Policisté zjistili, že vozidlo bylo registrované na příbuznou jednoho ze spolujezdců, nemělo platné povinné pojištění a mělo propadlou technickou kontrolu. Následným šetřením policisté zjistili, že vozidlo měl řídit 20letý muž, který má udělen dvouletý zákaz řízení všech motorových vozidel s platností do konce letošního listopadu. Z evidencí dále zjistili, že se jedná o téhož muže, který na konci února mezi Ruprechticemi a Jetřichovem ujížděl také před hlídkou ale tenkrát na motorce. Tehdy zastavil na konci komunikace v poli, dal se na útěk, při kterém zahodil přilbu a hlídce se ztratil v zástavbě Jetřichovic. Díky výborné místní znalosti ho pronásledující policista poznal a pomocí genetických stop bylo prokázáno, že na motorce jel právě on.

V obou případech je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Iva Kormošová

7.5.2021, 11.30

