Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky pronásledovali ve čtvrtek večer vozidlo, které nejprve způsobilo dopravní nehodu v Praze 4 a pak začalo ujíždět.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si ve čtvrtek krátce před devatenáctou hodinou povšimli ve Výstavní ulici v Praze 4 vozidla, které způsobilo dopravní nehodu, proto se ho rozhodli zastavit. V momentě, kdy se na policejním autě rozsvítily majáky, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět Novopetrovickou ulicí protisměrem. Policisté ihned informovali ostatní hlídky v okolí, které jim jely na pomoc. Během pronásledování řidič projel několik křižovatek na červenou a v ulici Přátelství najel na kruhový objezd v protisměru. Při manévrech na Štěrboholské spojce pak způsobil další nehodu, ale ani to ho neodradilo a dál pokračoval v nebezpečné jízdě. Dramatické pronásledování skončilo až v Dolních Počernicích, kde řidič nezvládl řízení a narazil do stromu. Ani to ale nebyl konec, řidič začal před policisty utíkat a proto přišel na řadu varovný výstřel. Po pár metrech podezřelého doběhli a za použití donucovacích prostředků ho zadrželi.

Šetřením na místě bylo zjištěno, že stejné vozidlo ujíždělo ten stejný den několik pár hodin předtím, kdy se však podařilo řidiči před hlídkou uniknout. Následnou lustrací v policejní databázi vyplulo napovrch, že sedmatřicetiletý muž má vyslovené dva platné zákazy řízení, v minulosti již několikrát policii ujížděl a to pod vlivem návykových látek. Jestli byl řidič pod vlivem drog i v tomto případě se zjistit nepovedlo, jelikož odmítnul test na drogy.

„Péjaci“ zadrženého převezli na policejní služebnu, kde mu bylo sděleno podezření z trestných činů maření úředního rozhodnutí a vykázání a obecného ohrožení. Za což mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Dopravní policisté s ním budou také projednávat dopravní nehody, které při nebezpečné jízdě způsobil. Závěrem nutno zmínit, že muž má nástup do výkonu trestu odnětí svobody od ledna příštího roku.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 21.12.2019

Související dokumenty pronásledování.mp4

Velikost souboru:80,4 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem