Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policistům ujížděl řidič, který následně nezvládl řízení a havaroval.

Krátce před polednem si policista z dopravní služby pražské policie všiml cestou do práce na dálnici D8 ve směru do Prahy podezřelého vozidla, které mělo rozbité boční okénko. Policistovi se také nezdál způsob jízdy řidiče, proto vše oznámil na linku 158 a vyžádal si na místo posily. Policejní hlídka podezřelé vozidlo dohledala v ulici V Holešovičkách, nicméně řidič odmítl zastavit a začal ujíždět. V té samé ulici přibližně po jednom kilometru jízdy nezvládl řízení a havaroval do zaparkovaných vozidel. Následně byl ze strany policistů pohotovostní motorizované jednotky za použití donucovacích prostředků zadržen. Jelikož se muž při dopravní nehodě zranil, musel být převezen do nemocnice na ošetření. Ještě před tím se podrobil testu na drogy, který byl pozitivní na amphetamin.

Podle předběžných informací mělo být vozidlo odcizeno v Německu. Nyní bude předmětem vyšetřování, proč třicetiletý cizinec policistům ujížděl a kde k vozidlu přišel.

Po dobu odstraňování následků dopravní nehody byla ulice V Holešovičkách ve směru do centra neprůjezdná.

kpt. Jan Daněk – 21. 11. 2019

Související dokumenty Průjezd ujíždějícího vozidla.MP4

Velikost souboru:36,8 MB / formát MP4

