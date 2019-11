Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policisté pronásledovali vozidlo a při útěku řidiče z vozidla použili několikrát varovný výstřel

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky v pondělí ve večerních hodinách pronásledovali vozidlo, a to z ulice Na Záhonech v Praze 4. Počátkem všeho bylo, že policisté v této ulici proti sobě spatřili vozidlo, které nemělo zapnutá světla, jelo až podezřele pomalu a kličkovalo. V momentě, kdy se na policejním autě rozsvítily modré majáky s nápisem STOP, se klasická silniční kontrola změnila na pronásledovačku. Řidič vozidla nehodlal hlídce policie za žádnou cenu zastavit, podřadil si a vyjel s vozidlem na úzký chodník. Při tomto manévru odřel zaparkovaného Jaguára. To ho však neodradilo a pokračoval jízdou po chodníku, odkud řízení strhl do ostré zatáčky ulice Krajová a za touto zatáčkou vozidlo zastavil.

Ani teď se nehodlal policistům vzdát a dal se na útěk. Policisté vyběhli za řidičem, který utíkal směrem ke garážím a hustšímu stromovému porostu. Řidič při běhu podezřele prohledával rukama svoji bundu, nereagoval na zákonné výzvy policistů a pokračoval v protiprávním jednání. Policisté měli podezření, že osoba má u sebe zbraň a proto využili svého oprávnění a několikrát použili donucovací prostředek varovný výstřel. S podezřelým řidičem to ale ani nehnulo, pokračoval dál v běhu a přitom stihl ještě častovat policisty urážkami. V ulici Na Záhonech přeskočil vysoký plot a ukryl se na pozemku u zahradní chatky. Policisté během několika vteřin nalezli a zadrželi muže krčícího se u zdi chatky, avšak s použitím dalších donucovacích prostředků k překonání aktivního odporu, který kladl.

Netušili však, jaké je čeká překvapení při návratu k vozidlu, kterým řidič ujížděl. Uvnitř totiž seděla žena a dvě děti. Naštěstí nikdo neutrpěl újmu na zdraví. Heslo, které měl řidič nalepené pod registrační značkou, bylo asi jeho životním mottem – ,,Je lepší být mrtvý, než druhý“

Zadrženým řidičem byl devatenáctiletý mladík, který měl čtyři platné zákazy řízení. Navíc byl také pod vlivem omamných a psychotropních látek, což potvrdil provedený test na OPL. Sám uvedl, že užil pervitin. Policisté mladíka eskortovali na místní oddělení policie Spořilov k provedení dalších procesních úkonů.

Policejní orgán ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody ve výši až tři léta.

pprap. Lucie Drábková - 6. listopadu 2019

