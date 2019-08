Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Dopravní policisté z KŘP hl. m. Prahy spolu s policisty z KŘP Středočeského kraje pronásledovali ujíždějící vozidlo vyhlášené v celostátním pátrání jako odcizené.

Dopravní policisté se pokusili vozidlo zastavit již na Pražském okruhu kousek za tunelem Cholupice. Řidič však na výzvy k zastavení nereagoval, prudce zrychlil a z místa začal ujíždět pryč. Středočeští policisté velmi rychle zareagovali a do cesty ujíždějícímu vozidlu postavy zátaras ze služebního vozidla. Tímto manévrem se policistům podařilo vozidlo zpomalit, nicméně řidič najednou opět prudce zrychlil a objel zátaras. I přestože se středočeští policisté snažili vozidla zastavit za pomoci donucovacího prostředku hrozby střelné zbraně a následně i varovných výstřelů, řidič z místa ujížděl dál. Pražští policisté vozidlo pronásledovali až do obce Jesenice, kde vozidlo uprostřed ulice V Roháči zastavilo a jeho řidič začal utíkat z místa pryč. Dopravní policista na služebním motocyklu řidiče následně dostihl a zadržel. Další dvě osoby zůstaly stát u vozidla až do příjezdu policistů.

Policisté krátce poté zjistili, že devětatřicetiletý řidič nejen, že řídil odcizené vozidlo, ale ještě má platný zákaz řízení motorových vozidel. Všechny tři osoby byly zadrženy a převezeny na OOP Jesenice.

kpt. Eva Kropáčová

1.8.2019

