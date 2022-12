Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policistům ujíždělo kradené vozidlo, jehož řidič následně havaroval.

Policisté z oddělení řízení dopravy si v neděli odpoledne na Jižní spojce všimli Fabie, která procházela v policejních evidencích jako kradená. Za vozidlem proto jeli a vyžádali si posily, aby ho společně zastavili. Nicméně řidič jel tak nebezpečně a rychle, že již nebylo možno čekat na další hlídky a rozhodli se ho zastavit, aby dál neohrožoval ostatní na silnici. Na to ale řidič nereagoval, sešlápl plyn a začal ujíždět. Vysokou rychlostí projel několik červených na semaforech a pak se pokusil policisty setřást, když se otočit do protisměru přes plnou čáru. Ujet se mu ale nepodařilo, protože další hlídka z pohotovostní motorizované jednotky mu zablokovala cestu. Řidič kradeného auta se ve snaze ujet pokusil odbočit do jiné ulice, ale nezvládl řízení a havaroval do dopravní značky a stromu.

Následoval společný zákrok zmiňovaných hlídek a za použití donucovacích prostředků byl řidič vozidla zadržen. Jak se později ukázalo, tak devětatřicetiletý muž byl pod vlivem drog, měl vyslovený zákaz řízení do roku 2023 a u sebe měl více než 30 gramů pervitinu. Nyní je tedy podezřelý z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu hrozí až pět let ve vězení.

Aktualizace: Pachatel byl odsouzen na 16 měsíců nepodmíněně! Dnes dopoledne proběhlo hlavní líčení u soudu a po dohodě mezi státním zástupcem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a obžalovaným byla uzavřena dohoda o vině a trestu, kterou soud schválil svým rozsudkem.

mjr. Jan Daněk - 7. 12. 2022

