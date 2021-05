Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policistům v Praze ujížděl další řidič.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si v noci na sobotu všimli v Praze 8 Čimicích osobního auta, které se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Řidič ale na jejich výzvy nereagoval a začal ujíždět ulicemi Střížkova a Proseka. Několik křižovatek projel na červenou a jeden úsek dvouproudové silnice projel v protisměru. Když se chtěl vrátit zpátky do správného směru, nezvládl řízení a asi v 80 km/h narazil do stromu. Policisté hned běželi k posádce, aby zjistili, jak je na tom. Řidič a muž ze zadního sedadla byli relativně v pořádku, ale spolujezdkyně byla zaklíněná pod palubní deskou. Zraněnou ženu opatrně vytáhli z vozidla a poskytli jí první pomoc do příjezdu záchranářů.

Osmatřicetiletý řidič byl na místě zadržen a policisté zjistili, že má vylovený zákaz řízení všech motorových vozidel, odmítl se podrobit testu na drogy a má bohatou trestní minulost násilného a majetkové charakteru. Ve vozidle pak našli věci, které pravděpodobně pocházejí z trestné činnosti. Jednalo se například o přední světlomety ze Škody Octavie, autorádia a nářadí. Jestli byly věci skutečně odcizené a policisté narazili na vozidlo, které právě jelo z loupeživé výpravy, budou nyní zjišťovat kriminalisté. Nicméně již v tuto chvíli je jasné, že je řidič podezřelý z trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za což mu hrozí až dva roky vězení.

kpt. Jan Daněk – 16. 5. 2021

