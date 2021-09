Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Pražským policistům ujížděl řidič se třemi zákazy řízení, pod vlivem alkoholu a drog.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si ve čtvrtek krátce po půlnoci v Zenklově ulici v Praze 8 povšimli stříbrného vozidla Mazda, které se rozhodli zastavit a zkontrolovat. V momentě, kdy se na policejním vozidle rozsvítily majáky, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět. Celé pronásledování skončilo až v ulici Pod Bání, kde řidič nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného vozidla. Po nárazu z auta vystoupil a snažil se policistům ztratit v přilehlém sídlišti. To se mu však nepovedlo a tak ho „péjáci“ doběhli a za užití donucovacích prostředků zadrželi. Důvodů k ujíždění měl hned několik. Provedená dechová zkouška ukázala více než jedna a půl promile alkoholu v dechu a test na drogy byl pozitivní. Navíc lustrací policisté na místě zjistili, že několikrát soudně trestaný recidivista má uložené tři platné zákazy řízení do roku 2022.

Celým případem se v současné době zabývají kolegové z oddělení dopravních nehod a sedmatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 17. 9. 2021

