Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pronásledování skončilo varovnými výstřely

ORLICKOÚSTECKO/RYCHNOVSKO – Řidič neřidič skončil ve vazbě.

Tisková zpráva policie Pardubického kraje



V sobotu 18. 10. 2020 okolo půl jedné ráno chtěli policisté z oddělení hlídkové služby v Ústí nad Orlicí zastavit a zkontrolovat vozidlo Opel Astra, neboť podobné před malou chvílí viděli jet vysokou rychlostí v obci Libchavy. Řidiči proto dali pokyn k zastavení světelným nápisem STOP a zapnutými „majáky“. Řidič Astry ale evidentně zastavit nechtěl, začal dělat manévry typu blikání směrovkou doprava, odbočení doleva, zvyšování rychlosti, nerespektování červené na semaforu a úprk směr Libchavy. V obci měli na tachometru naši policisté, kteří vozidlo pronásledovali, téměř 150ti kilometrovou rychlost. K první hlídce se přidala další, z orlickoústeckého obvodního oddělení. Řidič ujíždějícího vozidla jel rychle, nevyzpytatelně, přejížděl do protisměru, projížděl místními komunikacemi, kličkoval mezi rodinnými domy. Jeho zběsilá jízda pokračovala směrem na Sopotnici a Potštejn. U obce Borovnice Homole vjela Astra do lesa a následně na přilehlou komunikaci u pole, kde řidič ztratil nad vozidlem kontrolu, to se dostalo do smyku, který řidič sice vyrovnal, ale policisté ho se svým autem zablokovali. Řidič se nehodlal jen tak lehce vzdát, s vozidlem začal manévrovat, popojíždět, couvat, a protože policisté měli obavu o svůj život a zdraví, použili varovné výstřely, hrozbu namířenou střelnou zbraní a jiné donucovací prostředky k tomu, aby vozidlo zastavili a posádku dostali z vozidla ven. To se jim podařilo.

Ve vozidle cestovaly čtyři osoby, 21letý řidič a tři spolujedoucí ve věku 28, 27 a 17 let. Všichni byli zajištěni a nyní již za pomoci policistů z Královéhradeckého kraje, na jehož území pronásledování skončilo, byly na místě prováděny další nezbytné úkony.

Přiloženo video PČR.

4. listopad 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Tisková zpráva KŘP Královéhradeckého kraje



V sobotu 18. 10. 2020 zhruba jednu hodinu po půlnoci si převzali od ústeckoorlických policistů po zastavení vozidla za použití donucovacích prostředků policisté z územního odboru Rychnov nad Kněžnou zadrženého jednadvacetilého muže a převezli ho do policejní cely. Následným šetřením události vyšlo najevo, že muž není rychnovským policistům neznámý. Jedná se o recidivistu, který nikdy nevlastnil platný řidičský průkaz, přesto byl několikrát přistižen jako řidič. Například před nedávnem ho navíc už Okresní soud v Ústí nad Orlicí pravomocně potrestal, a to odnětím svobody na osm měsíců s podmínečným odložením za současného vyslovení dohledu na zkušební dobu v trvání tří roků a k zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 36 měsíců, tedy do září roku 2023. Podobnou sankci pak muži uložil příkazem i Městský úřad v Kostelci nad Orlicí.

Muže proto po nezbytných úkonech policisté obvinili z přečinu a pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu soud v případě prokázání viny může uložit trest až do výše dvou let odnětí svobody.

Policisté s ohledem na mužovo opakované jednání spočívající v maření úředního rozhodnutí a rovněž se znalostí jeho recidivní minulosti, kdy se snažil před hlídkou ujíždět či s policisty nespolupracoval, podali 19. 10. 2020 státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Tento návrh státního zástupce byl soudcem akceptován a muž si na verdikt soudu počká ve vazbě.

4. listopad 2020

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

vytisknout e-mailem