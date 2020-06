Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování kradeného vozidla

Recidivista při ujíždění před policejní hlídkou málem srazil chodce na přechodu.

Pražští policisté z místního oddělení Výstaviště si během výkonu služby povšimli vozidla, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. V momentě, kdy se na policejním autě ,,rozblikaly majáky" začal řidič policistům ujíždět Veletržní ulicí. Během pronásledování ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a při nebezpečném manévrování, které nezvládl, málem srazil chodce. Poté najel na chodník u tramvajové zastávky a vozidlo musel zastavit, protože dále nemohl pokračovat. Snažil se rychle vystoupit, avšak zasahující policisté byli rychlejší a řidiče na místě za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě.

Řidičem byl třiapadesátiletý recidivista, na kterého byl vydán soudem příkaz k zatčení. Policisté při kontrole vozidla nalezli sadu ,,autařského" nářadí, pomocí kterého se do vozidel vloupají a následně jej odcizí.

Muž odmítl provedení orientačního testu na omamné a psychotropní látky, ale orientační dechové zkoušce se podrobil, a to s negativním výsledkem.

Pražští kriminalisté z 8. oddělení obecné kriminality muži sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádež, a to nejen tohoto vozidla, ale i několika motocyklů, které obviněný dle zjištěných poznatků odcizil. Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Muž je nyní stíhán vazebně a v případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.

nprap. Lucie Drábková - 5. června 2020

Související dokumenty pronásledování.mp4

Velikost souboru:34,1 MB / formát MP4

