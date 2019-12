Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pronásledoval bývalou přítelkyni s dcerou

CHEBSKO – Ženu fyzicky napadl a vyhrožoval jí zabitím.

Pětatřicetiletý muž z Chebska měl od října roku 2018 do začátku srpna letošního roku opakovaně pronásledovat a obtěžovat svou bývalou jednatřicetiletou přítelkyni a jejich nezletilou dceru. V místě jejich bydliště měl zvonit na domovní zvonek a dožadovat se tak vstupu do bytu, a to jak v denních, tak v nočních hodinách. Když žena na zvonění nereagovala, tak jí měl muž házet kamínky do oken. Kromě toho jí měl posílat na mobilní telefon urážlivé a výhružné zprávy. Vulgárně urážet jí měl pravidelně také na sociálních sítích, kde o ní měl zveřejňovat nepravdivé informace a tím jí poškozovat. Když muž potkal svou bývalou přítelkyni ve městě, tak jí měl také vulgárně urážet a vyhrožovat zabitím jak jí, tak i jejich dceři. Ve dvou případech měl ženu dokonce fyzicky napadnout. Tímto svým jednáním jí měl omezovat na běžném způsobu života, jelikož žena ze strachu o zdraví své a jejich dcery výrazně omezila vycházení ze svého bydliště.



Policisté zahájili trestní stíhání a pětatřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 12. 2019

