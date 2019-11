Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pronásledoval a vydíral ženu

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až osmiletý trest.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 52letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zločinu Vydírání a přečinu Nebezpečné pronásledování.

Takového jednání se měl obviněný muž dopouštět na různých místech v Sokolově od ledna do listopadu tohoto roku. Vše mělo začít v lednu, kdy měl v osobním vozu fyzicky napadnout jeho o dva roky starší známou. Ženu měl opakovaně udeřit pěstí do obličeje a při tomto jí verbálně urážet. Poté co se poškozené podařilo z vozu vystoupit, muž měl oběhnout automobil a ještě jednou ženu udeřit. Poté z místa odešel pryč.

Obviněný muž měl ženu mnohokrát v místě bydliště pronásledovat a neustále ji při fyzickém kontaktu nadávat a vyhrožovat. Svým jednáním v ní vzbudil obavu o svůj život a zdraví. K poslednímu incidentu mělo dojít koncem listopadu na parkovišti nákupního centra v Sokolově. Zde měl obviněný muž vyhrožovat nejen poškozené ženě, ale i jejímu manželovi. Poté došlo mezi oběma muži ke slovní a fyzické potyčce.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na 8 let.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

27. 11. 2019

