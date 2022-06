Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pronásledoval a napadal svou bývalou přítelkyni

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, nebezpečného vyhrožování, nebezpečného pronásledování a výtržnictví.

Obviněný muž měl na přelomu května a června letošního roku opakovaně obtěžovat či fyzicky napadat svou bývalou osmatřicetiletou přítelkyni.

Vše mělo začít na konci května, kdy měl poškodit vstupní dveře do bytové jednotky své bývalé přítelkyně. Následně měl do bytu vstoupit, projít ho, chvíli hovořit se svým nezletilým synem a odejít.

V následujících dnech se měl k bytové jednotce několikrát vrátit. Přes nesouhlas jeho bývalé přítelkyně se mě pokoušet do bytu opět vstoupit či měl ženu vulgárně urážet. Kromě toho jí měl gesty naznačovat fyzické napadení.

Muž měl také několikrát v ranních hodinách čekat před domem a to do té doby, než žena vyšla se synem ven. V několika případech měl obviněný muž chodit za svou bývalou přítelkyní do jejího zaměstnání. Několikrát se měla žena před ním uzamknout v kanceláři a čekat, než odejde. Mezitím jí měl muž opět vulgárně urážet. Když se mu mělo podařit do kanceláře vstoupit, tak měl svou bývalou partnerku opět fyzicky napadnout a způsobit jí zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření.

V neděli 5. června měl obviněný muž poškozenými dveřmi opět vstoupit do bytu své bývalé přítelkyně.

Následně byl zadržen přivolanou policejní hlídkou. Po provedených úkonech byl jednačtyřicetiletý muž rozhodnutím soudce propuštěn ze zadržení na svobodu.

V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti pravomocně odsouzen za výtržnictví, trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 6. 2022

