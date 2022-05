Prokázání totožnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1/ Pokud Policie ČR požaduje po občanovi / fyzické osobě prokázání totožnosti a žádost zdůvodní ustanovením § 63 odst. 2 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tedy požadování vysvětlení. Je o provedení tohoto úkonu – podání vysvětlení vyžadováno sepsání písemného úředního záznamu?

2/ Pokud Policie ČR požaduje po občanovi / fyzické osobě prokázání totožnosti a žádost zdůvodní ustanovením § 63 odst. 2 písm. h) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tedy u osoby zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události, jak je metodicky ošetřena „blízkost“ místa, ideálně definováno v obecných metrických jednotkách a jak je ošetřena tato pravomoc časově, zda se rozumí osoby přítomné v dané lokaci při příjezdu Policie na místo nebo případně jak dlouho poté se na místě vyskytující a na místo přicházející.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1/ Podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), je příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“) oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu, od níž je požadováno vysvětlení. Úkon podání vysvětlení je upraven ustanovením § 61 téhož zákona. Z ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. vyplývá, že policista je povinen sepsat bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení s osobou, která se na základě výzvy dostavila k podání vysvětlení na určené místo, a z ustanovení § 61 odst. 5 téhož zákona pak plyne, že policista je povinen sepsat bez zbytečného odkladu úřední záznam o podání vysvětlení rovněž s osobou, která bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů nevyhověla výše uvedené výzvě, a byla proto předvedena. Z citovaného ustanovení zákona č. 273/2008 Sb. tedy nevyplývá povinnost policisty sepsat úřední záznam s každou osobou, kterou požádal o vysvětlení a kterou v této souvislosti vyzval k prokázání totožnosti. Policista může sepsat úřední záznam o podaném vysvětlení bez účasti osoby, jež toto vysvětlení podala, na základě skutečností, které v podaném vysvětlení sdělila, respektive nemusí sepsat úřední záznam, pokud podané vysvětlení neobsahovalo žádné skutečnosti důležité pro splnění úkolů vyjmenovaných v ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.

Ad 2/ Policie České republiky nezpracovala metodiku, která by vykládala pojem „blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události“, ani metodiku, která by upravovala časový rámec, ve kterém by byl policista oprávněn podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. h) zákona č. 273/2008 Sb. vyzvat k prokázání totožnosti osobu zdržující se v blízkosti takového místa. Policista musí posoudit výše uvedené skutečnosti individuálně podle okolností konkrétního případu a ve vztahu k nim postupovat přiměřeně v souladu s oprávněními, která mu zákon č. 273/2008 Sb. poskytuje, a povinnostmi, které mu tento zákon ukládá.

PhDr. Jiří Vokuš, 9. května 2022

