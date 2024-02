Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Projížďka pod vlivem se nevyplatila

LOUNSKO – Ulicemi Loun se projížděl pod vlivem alkoholu

Kolem jedné hodiny ráno se 49letý řidič vozidla zn. Škoda OCTAVIA projížděl ulicemi Loun, narazil ale na hlídku policistů. Toto brzké čtvrteční ráno právě policisté z lounského obvodního oddělení prováděli dohled nad bezpečností silničního provozu a zastavili řidiče za účelem kontroly.

Během provádění základních úkonů spojených s kontrolou řidiče a vozidla strážci zákona pojali podezření, že tento muž z Lounska se posilnil alkoholem před svou projížďkou městem. Z tohoto důvodu policisté provedli u řidiče kalibrovaným přístrojem měření na přítomnost alkoholu v dechu, které ukázalo hodnotu necelých 1,5 promile alkoholu.



Policisté “výtečníka“ zadrželi a převezli na služebnu lounské policie k dalším úkonům spojených s trestním řízením, poté byl ze zadržení propuštěn. Po řádném vystřízlivění si řidič za své posilnění alkoholem vyslechl od policistů podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V současné době mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku.

PREVENCE

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

