Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Projekt "Senior v bezpečí"

MOST - Policisté spolu s herci Divadla VeTři zamířili do Meziboří do klubu seniorů.

Policisté oddělení tisku a prevence mosteckého územního odboru zamířili spolu s herci Divadla VeTři včera odpoledne do klubu seniorů v Meziboří. Důvodem jejich návštěvy byla další realizace projektu prevence „Senior v bezpečí“. Tak jako minulý týden v Horním Jiřetíně a v Litvínově, mohli senioři z Meziboří vidět několik scének, ve kterých bylo ukázáno, jak snadno se starší osoba může stát obětí podvodníků a zlodějů. V první ukázce neodolal senior nabídce pouličního prodejce, který mu vnutil nepotřebné zboží a vyinkasoval za to tisíce korun. Ve druhé scénce si důchodkyně do bytu vpustila slušně vyhlížejícího muže s titulem, který jí přišel zkontrolovat sporák a přitom ženu nepozorovaně okradl o peníze. Třetí příspěvek byl zaměřen na krádeže v obchodech, kdy se nakupující věnují výběru zboží a nehlídají si svá příruční zavazadla. To vše bylo doplněno živou diskusí herců, policie a přítomných seniorů. Nechyběly ani důležité preventivní rady. Na setkání dorazilo přes dvacet důchodců a vystoupení herců odměnilo v závěru bouřlivým potleskem.

nprap. Ludmila Světláková

Most 15. října 2019

