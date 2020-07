Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Projekt „Na kole jen s přilbou“

Frýdeckomístecko – policejní preventisté připomínali důležitost používání cyklistické přilby

V dopoledních hodinách, poblíž cyklostezky u přehrady Olešná, proběhla v rámci celorepublikové kampaně s názvem „Na kole jen s přilbou“ (www.nakolejensprilbou.cz) preventivní akce za účasti frýdecko-místeckých preventistů. Ti připomínali důležitost používání ochranné přilby, a to nejen u osob mladších 18 let. Rovněž informovali cyklisty o dalších povinnostech, například jak má být správně vybaveno jízdní kolo, či důležitost vidět i být viděn.

Cyklisté patří do skupiny nejohroženějších účastníků silničního provozu. V České republice v roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách 36 cyklistů, přičemž 28 z nich nemělo přilbu (téměř 80 procent), více informací na https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-dopravni-nehodovosti-za-rok-2019.aspx (snímek č. 32 z prezentace). Zákon o silničním provozu uvádí: „cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě“. Valná většina z uvedeného počtu zemřelých cyklistů bez přilby byla starší 18 let. Dle zákona se jízdním kolem rozumí i koloběžka.

Oslovení občané reagovali na preventivní působení pozitivně. V rámci kampaně obdrželi informativní letáky, cyklistické mapy a pro zvýšení bezpečnosti také reflexní prvky. Pro děti měli policisté přichystány poučné omalovánky či pexesa.

Obdobná akce, za účasti dalších subjektů, se začátkem prázdnin uskutečnila také v Ostravě (https://www.policie.cz/clanek/na-kole-jen-s-prilbou-99570.aspx).

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Mgr. Lukáš Kendzior

komisař oddělení prevence

22. července 2020



vytisknout e-mailem