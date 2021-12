Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Projekt ,,Advent seniorům" měl první týden úspěšný ohlas

KARLOVARSKÝ KRAJ – Osloveno bylo kolem 200 seniorů

Jak už jsme uvedli v předchozím článku, který naleznete zde, od první adventní neděle, tedy od 28.11.2021, probíhá v rámci celého Karlovarského kraje projekt s názvem „Advent seniorům“, jenž je financován z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a vytvořen preventisty z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.



Projekt je rozdělen do čtyř týdnů – stejně jako advent. První týden, tedy od 28.11.2021 do 4.11.2021, byl zaměřen na téma „Kapsáři v době adventu“ a to zejména z toho důvodu, že kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a využívají jejich nepozornosti. Doba adventu jim tak přímo hraje do karet právě kvůli tomu, že lidé nakupují vánoční dárky, výzdobu, potraviny a další věci, které se k období pojí. Taková nákupní střediska jsou proto ideálním místem, kde se pachatelé majetkové trestné činnosti mohou zdržovat.



Policejní preventisté proto vyrazili mezi lidi před nákupní střediska, kde poskytovali rady, jak se proti kapsářům co nejúčinněji bránit. Osloveno bylo na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku kolem 200 seniorů, kterým navíc předali i preventivní letáky s radami a malým dárečkem – lupou na čtení.



Projekt se setkal s pozitivním ohlasem, neboť všichni oslovení byli policisty příjemně překvapeni a někteří z nich s policisty rozvedli debatu, kde se odrazila i příjemná předvánoční nálada. Valná většina dokonce policistům sdělila, že v rádiu či obchodních domech slyšela policejní preventivní audiospot, který se problematiky týká a který je součástí projektu. Audiospot týkající se kapsářů mohli posluchači zaznamenat nejen v obchodních domech, ale také v rádiu.



Pro všechny, kteří se s policejními preventisty, jejich letáky nebo audiospoty ještě nesetkali, připomínáme pár základních rad, jak se co nejúčinněji proti kapsářům bránit:

• Nenechávejte své tašky a batohy v nákupních vozících.

• Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.

• Peněženku a doklady noste pokud možno odděleně.

• Mobilní telefon a jiné cennosti noste ve vnitřních kapsách oděvů.

• PIN kód k platební kartě noste odděleně od karty.



S druhou adventní nedělí policejní preventisté otevírají svou druhou část projektu, která bude tentokrát zaměřená na bezpečnost při online nakupování. Lidé se s preventisty mohou opětovně setkat u obchodních středisek a dostat další preventivní letáky s malým dárečkem.

Krásný počátek druhého adventního týdne Vám přejí policisté Karlovarského kraje.



por. Mgr. Lucie Machalová

6.12.2021





