Prohledal celý dům

Strakonice - Zloděj ukradl skoro vše co našel, policisté po něm pátrají.

Pravděpodobně od středy do pátku tohoto týdne vykradl neznámý pachatel dům v obci Tažovice na Strakonicku. Do domu vnikl a dům prohledal. Dá se říci, že ukradl vše, na co přišel. Z domu si odnesl nářadí, kuchyňské spotřebiče, rádio, ale také boty, oblečení i deštník. Prošmejdil i koupelnu a ukradl ultrazvukový kartáček a z ložnice pak deky a biolampu. Krádeží způsobil škodu kolem 100 000 korun.

Případ vyšetřují policisté z Obvodního oddělení Volyně, ale také strakoničtí kriminalisté. Policisté žádají o pomoc širokou veřejnost, zloděj mohl být s lupem nápadný, někdo si mohl v obci všimnout podezřelého vozidla nebo pohybu cizích osob. Na lince 158 přivítají policisté k tomuto případu jakékoliv informace.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

8. března 2020

