Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Profesionálním přístupem zachránili dívce život

KLADENSKO – Prochladlá mladistvá dívka byla předána do péče zdravotníků.

Dne 5. března 2021 kolem osmnácté hodiny v areálu čerpací stanice v ulici C. Boudy v Kladně oznámila žena policejní hlídce kladenského dopravního inspektorátu, že na Sítenském mostě v Kladně se nachází sedící dívka na zábradlí.

Policisté okamžitě vyjeli na místo oznámení, kdy při příjezdu k Sítenskému mostu spatřili na levé straně u třetího sloupu veřejného osvětlení sedět na zábradlí dívku ve směru k ulici J. Kociána. Jeden z policistů nejprve přistoupil k dívce a poté ji stáhl dolů ze zábradlí do bezpečí na most. Následně ji odvedl ke služebnímu vozidlu. Vzhledem k tomu, že byla osoba velice prochladlá, byla posazena dovnitř vozidla. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že dívka tímto svým jednáním řešila své osobní problémy. Na místo byla ihned přivolána ZZS. Policisté dívku vyzvali k prokázání totožnosti, ale neměla u sebe doklady. Na základě sdělených osobních údajů bylo policejním šetřením zjištěno, že se jedná o mladistvou šestnáctiletou dívku. Posádka ZZS ji převezla do kladenské nemocnice.

Na základě všímavosti ženy, profesionálního přístupu a včasného zákroku policistů se podařilo bez újmy na zdraví zachránit mladistvé dívce život.

Případ byl předán kladenským kriminalistům, kteří ho v současné době prošetřují jako podezření z trestného činu účast na sebevraždě.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. března 2021

