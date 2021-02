Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

BENEŠOVSKO – Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení.

Ve čtvrtek 4. února 2021, krátce před půl jednou hodinou ranní, měl vstoupit sedmadvacetiletý cizinec do prodejního prostoru benzinové čerpací stanice v ulici Průmyslová ve Vlašimi. Následně měl přistoupit k obsluhujícímu muži, po kterém vyžadoval cigarety, ale neměl na jejich zaplacení. Když zjistil, že požadované cigarety bez úhrady nedostane, měl sáhnout rukou pod bundu a vytáhnout kuchyňský nůž. Ten měl ostřím přiložit obsluhujícímu muži na krk a pod pohrůžkou ublížení se dožadoval cigaret. Muž, který obsluhoval na čerpací stanici, na jednání cizince okamžitě reagoval a ruku útočníka i s nožem od sebe odstrčil. Přitom již útočník měl sáhnout do regálu s cigaretami, vzít jednu krabičku a z prodejny a odejít. Hlídka psovodů a služební pes Hasko

Policisté ihned zahájili rozsáhlou pátrací akci po muži, který přepadl benzinku. Díky včasnému nasazení sil a prostředků se podezřelého muže podařilo velmi brzo vypátrat. Jen hodinu a půl od oznámení události měl muž již pouta na rukou. Do akce bylo nasezeno několik policejních hlídek, včetně hlídky středočeských psovodů se služebním psem jménem Hasko. Policejní pes byl uveden k vyhledání možné pachové stopy a k průzkumu terénu za účelem vyhledání osob a věcí souvisejících se skutkem. Služební pes vedl psovody k ulici Lidická, kde po několika metrech spatřili osobu odpovídající podezřelému z loupeže na benzině. Psovodi podezřelého ihned zadrželi. V zadrženém muži byl bezpečně ztotožněn muž, který měl přepadnout obsluhu benzinové čerpací stanice ve Vlašimi. Při zadržení měl muž u sebe krabičku cigaret i kuchyňský nůž o délce ostří 13 cm. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu, proto policisté u zadrženého provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Přístroj Dräger ukázal pozitivní hodnotu s výsledkem přes dvě promile.

V souvislosti s loupežným přepadením benzinové čerpací stanice ve Vlašimi zahájili benešovští kriminalisté ve čtvrtek 4. února 2021, v odpoledních hodinách, trestní stíhání sedmadvacetiletého cizince, a to pro zločin loupeže. Zároveň byl kriminalisty podán státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud vazbu akceptoval a obviněný muž je stíhán vazebně. V případě uznání viny před soudem hrozí muži podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

5. února 2021

Odkazy do noveho okna Hlídka psovodů a služební pes Hasko Detailní náhled Nůž nalezen u zadrženého muže Detailní náhled

