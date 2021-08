Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Profesionální policejní zákrok

KLADENSKO – Muž pod vlivem drog demoloval pokoj a vyhrožoval policistům.

Policisté oddělení hlídkové služby byli v rámci výkonu služby dne 3. srpna 2021 po dvaadvacáté hodině vysláni do obce Vinařice na Kladensku, kde údajně dochází k demolování domácnosti a napadání osob v domě ve IV. ulici muže.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno od oznamovatele, že pachatelem je jeho sedmatřicetiletý syn, který je uživatelem návykových látek. V danou dobu byl podezřelý muž pod vlivem drog a v jednom pokoji demoloval zařízení pokoje a poškodil okno. Z pokoje se ozýval křik a byl vidět naházený poškozený majetek na hromadě. Muž se v pokoji zabarikádoval a uzamknul i vstupní dveře. Policisté se snažili navázat slovní kontakt s podezřelým mužem, který krvácel, neboť byl pořezán od střepů na všech končetinách. Policisté na místo přivolali i posádku ZZS. Muž odmítal komunikovat a uvolnit přístup do domu. Policejní hlídka opakovaně vyzvala muže, aby od svého jednání upustil, což neakceptoval. Jeho agresivita neustále stoupala a začal svým jednáním ohrožovat i policisty různými předměty. Vzhledem k tomu, že agresor od svého vznětlivého jednání neustupoval a nadále byl útočný i vůči zasahujícím policistům, kterým vyhrožoval a všechny policejní výzvy ignoroval, policisté vnikli do domu. Z těchto důvodů policejní hlídka za pomoci balistického štítu a několika donucovacích prostředků pachatele zpacifikovala. Útočník kladl neustále agresivní odpor a po několika minutách mu policisté nasadili služební pouta a byl eskortován pod policejním dohledem na ošetření do nemocnice. Následně byl umístěn do policejní cely.

V současné době policisté obvodního oddělení Kladno venkov tento případ prošetřují a sedmatřicetiletý muž z Kladenska je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. srpna 2021

