Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Profesionální a rychlá práce policejní hlídky

KLADENSKO - Zloději elektro kol a dalšího zboží v hodnotě přes sto dvacet tisíc dopadeni.

Policisté obvodního oddělení Slaný přijali oznámení o vloupání do garáže ve Slaném, které poškozený muž oznámil v dopoledních hodinách dne 19. ledna 2020 na linku 158.

Po přijetí oznámení provedli policisté prvotní šetření na místě činu a poté začali pátrat po pachateli, který se o víkendu dopustil trestného činu krádeže vloupáním do garáže, a to v době od večerních hodin dne 17. ledna do dopoledních hodin dne 19. ledna 2020

Neznámý pachatel vnikl do garáže pod domem v ulici Plynárenská ve Slaném. Zloděj se zaměřil nejen na kola, ale i na zde uskladněný alkohol. Následně z prostoru garáže odcizil dvě jízdní elektro kola v hodnotě 110 000,-Kč. Jednalo se o elektro kolo značky Scott s baterií a nabíječkou a druhé elektro kolo bylo značky Apache Manitou taktéž s baterií a nabíječkou. Dále byly z garáže odcizeny láhve s alkoholem. Jednalo se o třináct kusů 0,7l láhví dvou druhů whisky, dvě láhve 0,5 l rumu, tři kusy cyklistického oblečení, dva nosiče ke kolům včetně dalšího příslušenství, klávesnici a bezpečnostní čidlo zabezpečovacího systému.

Tímto jednáním pachatel způsobil poškozenému čtyřiašedesátiletému majiteli škodu ve výši necelých 125 000,-Kč.

Na základě místní znalosti a operativní činnosti se ještě téhož dne podařilo slánským policistům vypátrat podezřelé pachatele a včetně odcizených věcí. Policisté vyzvali oba podezřelé muže, kteří se v danou dobu nacházeli na území města Slaného, aby podali vysvětlení k případu této majetkové trestné činnosti. Následně na policejní služebně po provedení prvotních úkonů se muži doznali ke svému protiprávnímu jednání.

V neděli 19. ledna 2020 slánští policisté sdělili čtyřicetiletému muži ze Slaného a osmadvacetiletému muži z okresu Frýdek Místek podezření z trestného činu krádeže. Následně byli propuštěni a budou prošetřováni na svobodě.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. ledna 2020

