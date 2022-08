Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prodělala více než milión

BRNO VENKOV: Jiná žena na poslední chvíli zachránila životní úspory.

Inzerát nabízející zajímavé zhodnocení vložených peněz zlákal třiačtyřicetiletou ženu z jihu Moravy. Po zaplacení nemalého vstupního poplatku vešla do kontaktu se špatně česky hovořícím manažerem banky. Ten jí namluvil, že k opravdu velmi zajímavému zhodnocení peněz je nutné do čtyřiadvaceti hodin vložit čtyřicet tisíc eur. Nechala si tedy na radu ochotného manažera nainstalovat do počítače software na jeho vzdálenou správu. Podvodník jí následně zařídil miliónový úvěr. Pak už za asistence ženy obchodoval s penězi. Když přišel další požadavek na zaplacení dvaceti tisíc eur a k tomu i výhrůžka, že je žena vyšetřovaná Interpolem, pochopila, že se stala obětí podvodu. Případ oznámila na policii. Ztratila více než milión korun.

Polovičaté řešení nastalé situace nakonec zachránilo dvaapadesátileté ženě ze stejného regionu možná celoživotní úspory. Ženu telefonicky kontaktoval podvodník vystupující jako bezpečnostní pracovník banky s tím, že je její účet byl napaden. Neznámý podvodník si prý jejím jménem požádal o čtvrtmilionový úvěr a ten mu byl schválen. Zároveň přidal radu, aby si pro ochranu účtu okamžitě vybrala veškeré peníze. Poradil také, že získanou hotovost by měla obratem vložit do jím přesně určeného vkladového bankomatu. Přidal také přesné instrukce, jak tak učinit. To už se ženě zdálo podezřelé a na pokyny podvodníka nereagovala. Případ oznámila polici, kde ji utvrdili v tom, že komunikovala s podvodníkem. Její prodělek byl nakonec jen minimální. Za výběr v hotovosti v bance zaplatila navíc jen stokorunu.

por. Bohumil Malášek, 26. srpna 2022

Související dokumenty prodělala_2608.mp3

Velikost souboru:1,3 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem