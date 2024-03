Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prodělala skoro dva milióny

ZNOJEMSKO: Získaná dvacetikoruna povzbudila ženu ze Znojemska k aktivní spolupráci s podvodníky.

Bilance tříměsíčního investování do kryptoměn skončila pro starší ženu ze Znojemska prodělkem skoro dva milióny korun. Spotřebovala nejen své úspory, ale za pomoci podvodníků si nemalou část prostředků vypůjčila. V předvánočním čase reagovala na sociální síti na inzerát vybízející k investování do kryptoměn. V následném kontaktu se se slovensky hovořícím podvodníkem dohodla na prvotní dvoutisícové investici. Ta záhy, po instalování doporučených programů do počítače a mobilu, přinesla první zisk. Získaná dvacetikoruna ji povzbudila k aktivní spolupráci s bankéřem. S ním postupně rozvíjela své investování. Žena si také zřídila ve speciální aplikaci účet, kde mohla sledovat, jakým způsobem zhodnocuje své vložené prostředky. Potvrzovala také platby na různé účty. Nakonec zaplatila i skoro deset tisíc euro jako poplatek nutný k vyplacení zisku. Dostala rovněž termín, kdy jí budou peníze vyplaceny. Když se na jejím účtu žádné prostředky u určenou dobu neobjevily a bankéři přestali komunikovat, pochopila, že byla podvedena. Během tří měsíců ztratila skoro dva milióny korun.

