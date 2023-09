Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prodělal půldruhého miliónu

KRAJ: Lákavé investice nepřinesly během krátké doby atraktivní zisk, ale velké ztráty.

Internetová reklama na atraktivní investici do akcií energetické společnosti zlákala dvaašedesátiletého muže z Vyškovska. Do zajímavého obchodování jej poslal třítisícový vstupní poplatek. Už dva dny po jeho zaplacení sledoval, jak je jeho konto úspěšné. Spolu s přiděleným bankéřem si nechal nainstalovat do počítače software na jeho vzdálenou správu. Podle pokynů pak poškozený investoval tisícové částky v eurech. Když o pár dnů později získal skoro sto tisíc eur, bylo nutné zaplatit dvacet tisíc eur burzovní poplatek. Následně zjistil, že je jeho kryptoměnový účet bez prostředků. Potom pochopil, že byl podveden. Za necelý měsíc obchodování tak přišel o skoro půldruhého miliónu korun.

Podobně se nechala oklamat čtyřiatřicetiletá žena z Brněnska. Ta během dvou týdnů investování do kryptoměny ztratila více než šest set tisíc korun.

Telefonát o výhře v soutěži nejdříve potěšil pětapadesátiletou ženu z Blanenska. Ta ve spolupráci s údajnou operátorkou organizátora soutěže přeposílala zaslané kódy, poskytla kopie dokladů i přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a k platební kartě včetně bezpečnostního kódu. Když se operátorka po několikahodinové komunikaci odmlčela a žena si zkontrolovala svůj účet, zjistila, že na něm chybí více než sto tisíc korun.

Podobnou sumu ztratila devětadvacetiletá žena z Brněnska. Ta uvěřila podvodnému telefonátu bezpečnostního pracovníka banky, že je její účet v ohrožení. Podle pokynů pak provedla několik transakcí na doporučený bezpečný účet. Až potom si uvědomila, že naletěla podvodníkovi.

por. Bohumil Malášek, 12. září 2023

Související dokumenty prodělal_1209.mp3

Velikost souboru:1,4 MB / formát MP3

