Prodejci vyhrožoval smrtí

KARLOVARSKO – Obviněný muž skončil ve vazbě.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže z Ostrova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Toho se měl obviněný muž dopustit začátkem července tohoto roku v Karlových Varech. V odpoledních hodinách měl přijít do místní večerky a ihned si to zamířit přímo k prodejnímu pultu. Zde měl začít křičet na prodejce a pod pohrůžkou usmrcení po něm vyžadovat vydání finanční hotovosti. Při tom měl dále udeřit oběma rukama do prodejního pultu, nadzvednout ochrannou fólii a své výhružky zopakovat. Poškozený muž mu ze strachu vyhověl a vydal mu hotovost ve výši kolem 2 tisíc korun. Obviněný muž měl ještě před svým odchodem obejít pult a dojít až do těsné blízkosti prodejce a vulgárně mu nadávat a opětovně vyhrožovat. Poškozený muž vše nahlásil policistům, kteří muže na místě zadrželi a eskortovali na místní policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce ho poslal do vazební věznice, kam byl následně eskortován policejní hlídkou

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Eva Valtová

8. 7. 2020

