Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodejce drog dopaden přímo při činu

Český Krumlov - Prodal pervitin za více než milion korun. (Hlasová schránka 974 221 116)

Českorkumlovští kriminalisté předvedli skvělou práci, když v těchto dnech dopadli v Kaplici prodejce drog přímo při činu. Jedná se o muže (37 let) z Prachaticka. Kriminalisté následně provedli u muže domovní prohlídku v obci Kaplice, při které zajistili různé věci a látky, které budou odeslány k expertize. Ještě téhož dne provedli prohlídku dvou vozidel, které prodejce drog užívá. I zde nalezli krystalickou látku, která bude zaslaná k expertize. Muže následně umístili do policejní cely v Českém Krumlově. Poté jej obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný od října 2017 do doby jeho zadržení, tj. 9. dubna tohoto roku přechovával , opakovaně nabízel, prodával či jinak opatřil pervitin bezmála dvěma desítkám osob a to v celkové částce nejméně 1 100 000 korun. Činil tak na různých místech města Kaplice, v Dolním Dvořišti a okolí. Kriminalisté dnes dají podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že budou obviněny i další osoby.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

11. dubna 2019

vytisknout e-mailem