Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prodej na bazarovém portálu se mu nevyplatila

KLADENSKO – Prodával tenisové rakety a místo zisku za ně draze zaplatil.

Policisté z obvodního oddělení Slaný přijali oznámení od muže, který se stal obětí podvodu při prodeji zboží na jednom z bazarových portálů.

Jedenapadesátiletý muž nabízel na internetovém bazarovém portálu k prodeji tenisové rakety za částku 2700 Kč. Na inzerát se mu ozvala žena a projevila zájem o nabízené zboží. Společně se domluvili na platbě a dopravě. Rádoby zájemkyně odeslala prodávajícímu odkaz s potvrzením objednávky a souhlasem s danou dopravou, na který muž klikl a poté byl přesměrována na stránky imitující jednu z dopravních společností. Tam vyplnil veškeré informace k platební kartě, včetně třímístného kódu na zadní straně. Pak už si podvodník jednoduše odčerpal na svou stranu 34 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to z podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Za to pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětím svobody až na osm let.

Pokud vy prodáváte jakékoliv zboží na internetovém či bazarovém portále, musí vám zaplatit druhá strana, tedy kupující. Nikdy proto nevyplňujte údaje z vaší platební karty, pokud vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl – OKRÁST VÁS!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. června 2023

