Prodej drogy skončil potyčkou

MOSTECKO - Kupující připravil prodávajícího o drogu i o mobil; Řidička pod vlivem alkoholu nabourala jiné auto, ujela.

Mostecká policie obvinila z trestného činu krádeže 21letého mladíka z Litvínova. Ten měl minulý měsíc kontaktovat přes sociální sítě poškozeného, kterého nezná a měl po něm chtít marihuanu. Dvojice se dohodla a sešla se k prodeji drogy v Mostě na ulici Budovatelů. Poškozený obviněnému měl předat sáček s drogou a chtěl za ní peníze. Místo platby došlo ale ke slovní rozepři a následně i k vzájemnému fyzickému napadení, kdy obviněný využil situace, že poškozený upadl na zem a při tom mu vypadl z oděvu mobilní telefon. Obviněný mobilní telefon vzal ze země a následně z místa potyčky odešel k vozidlu a odjel pryč. Shodou okolností se poblíž nacházeli strážníci, kterým poškozený uvedl, že byl napaden a okraden o mobil. Hlídka následně vozidlo vypátrala a věc předala policii ČR. Obviněný popíral, že by u sebe měl cizí telefon, na policejním oddělení však u něj policisté mobilní telefon zajistili. Zajistili i sáček s rostlinným materiálem. Policisté z obvodního oddělení Most se nyní v přestupkovém řízení zabývají držením drogy obviněným a kriminalisty toxi týmu bude zajímat i to, kde poškozený drogu získal a neoprávněně s ní obchodoval.

Řidička pod vlivem alkoholu z místa nehody ujela, policisté ji obvinili

Žena ve věku 28 let z Mostu čelí obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ta jako řidička osobního vozu značky Škoda jela po místní komunikaci ulice J. E. Purkyně k ulici Žatecká, kde na křižovatce nedala přednost v jízdě jinému vozidlu, které jelo po hlavní značené silnici, a střetla se s ním. Řidička škodovky na místě nehody nezůstala. Naopak vycouvala od nabouraného vozidla a rozjela se po ulici Žatecká směrem ke kruhovému objezdu s ulicí Pod koňským vrchem. Následně sama asi po hodině přivolala policii. Policisté u ní provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 1,40 g/kg alkoholu. Na vozidlech vznikla hmotná škoda ve výši 70 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

Most 8. března 2021

nprap. Ludmila Světláková

