Prodávali drogy

MOSTECKO - Jeden v Mostě, druhý v Litvínově.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 37 a 39 let ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. První z nich měl prodávat drogy od roku 2017 do současné doby. Neaktivní byl pouze v letech od 2020 do května 2022. To totiž odpykával výkon trestu odnětí svobody. Stíhaný měl poskytnout pervitin v několika případech v částkách od 200 až 500 za jednotlivý prodej. Obchod probíhal na různých místech okresního města. Podle policistů druhý z obviněných pro změnu distribuoval metamfetamin v Litvínově, a to od loňského roku. Při prodeji Inkasoval obdobné částky. V jednom případě se nezdráhal přijmout místo platby starší televizor. Oba mají s tímto nelegálním obchodem s pervitinem zkušenost. Není to totiž poprvé. Okresní soud v Mostě oba už minulosti za obdobné páchání trestné činnosti potrestal. Teď jsou v případě dalšího odsouzení ohroženi až desetiletým vězením.

16. dubna 2024

