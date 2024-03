Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodávala hypnotika a další léky

CHOMUTOVSKO - Zdravotní sestra neoprávněně vystavovala recepty jménem lékaře.

Ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je obviněna žena středního věku z Chomutovska. Tato zdravotní sestra totiž zneužila svého postavení a neoprávněně vystavovala lékařské recepty jménem svého zaměstnávajícího lékaře. Ten o tom neměl tušení a dotyčná tak ve čtyř desítkách případů takto opatřila a následně prodala různá hypnotika a benzodiazepiny, například Zolpidem, Hypnogen, Neurol nebo Lexaurin přímo uživateli těchto látek.

Poté, co věc vyšla najevo, a kriminalisté prověřováním získali potřebné informace, podezřelou zadrželi a provedli u ní domovní prohlídku. Při té nalezli mimo jiné částečně vypsané recepty, psací stroj, na němž byly recepty vypisovány, razítka ordinace praktického lékaře apod. Vyšetřovatel následně zdravotní sestru obvinil ze spáchání zmíněného trestného činu. Podle zákona jí u soudu kromě peněžitého trestu může v krajním případě hrozit odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. března 2024

vytisknout e-mailem