Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prodávala drogu pervitin

KARLOVARSKO – Hrozí jí až desetiletý pobyt ve vězení.

Jednačtyřicetiletá žena z Karlových Varů v období od začátku února do října letošního roku měla pravidelně v několika případech prodávat drogu pervitin. Během devíti měsíců měla žena prodat drogu v téměř 130 případech. Tu měla poskytnout několika lidem z Karlovarska a to v místě svého bydliště. Například od května do srpna roku 2019 měla jednomu muži prodat drogu téměř ve 100 případech. Prodejem se měla obohatit o několik desítek tisíc korun.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání jednačtyřicetileté ženy, kterou za výše uvedené jednání obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněná žena se výše uvedeného jednání dopustila i přesto, že byla již za stejný trestný čin v minulosti odsouzena nebo potrestána Okresním soudem v Karlových Varech. Proto jí nyní v případě prokázání viny může hrozit až desetiletý trest odnětí svobody.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

28. 11. 2019

